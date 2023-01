© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle aree di servizio Adda Nord e Adda Sud dell'autostrada A35 Brebemi-Aleatica, zona Caravaggio (Bg), sarà possibile rifornirsi di carburante anche durante lo sciopero previsto sulla rete autostradale dalle ore 22 del 24 gennaio alle ore 22 del 26 gennaio 2023. Lo comunica la società autostradale in una nota. La mobilitazione non toccherà quindi le 2 aree di servizio della direttissima A35 Brescia-Milano. (Com)