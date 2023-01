Sanità: ministero Salute, nel 2022 oltre 1.800 donazioni di organi e 3.887 trapianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta le donazioni di organi hanno superato quota 1.800 in un anno raggiungendo il tasso nazionale di donazione per milione più alto in assoluto e collocando l’Italia ai primi posti in Europa. E’ quanto emerge dai dati dell’attività di donazione e trapianti relativi al 2022, presentati oggi al ministero della Salute. L’aumento delle donazioni ha portato all’aumento dei trapianti: 3.887, il secondo miglior risultato di sempre, con tassi regionali in crescita quasi ovunque. Numeri importanti anche per l’attività di donazione di tessuti, molto penalizzata durante la pandemia, che per il secondo anno consecutivo cresce considerevolmente. Infine, si evince dai dati diffusi oggi, l’anno appena trascorso è stato da record anche per l’attività riguardante il midollo osseo e le cellule staminali emopoietiche. (Rin)