Fvg: assessore Autonomie, ok a ddl su misure urgenti per enti locali

- È stato approvato a maggioranza in V commissione in Consiglio regionale lo schema di disegno di legge 191 contenente norme urgenti in materia di Autonomie locali e Funzione pubblica. Per l’assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, il provvedimento ha "carattere prevalentemente manutentivo, con alcuni articoli destinati a correggere criticità e altri che contengono misure non inserite nella legge di Stabilità". Il disegno di legge prevede anche l'autorizzazione a deliberare l'ingresso del comune di Pagnacco nella Comunità collinare del Friuli, la conferma delle funzioni di viabilità in capo agli Enti di decentramento regionale, l'adeguamento di alcune concertazioni stipulate con le allora Uti e la facoltà per i Comuni con meno di cinquemila abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno anche dell’amministrazione regionale, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. (Frt)