Giustizia: De Cristofaro (Avs), Nordio chiarisca divieto a medico Cospito di comunicare con giornalisti

- La comunicazione del ministero della Giustizia "che autorizza la dottoressa Milia, che segue le condizioni di salute di Alfredo Cospito, a visitarlo, ma le vieta di parlare con i giornalisti, in particolare con 'Radio onda d'urto', presumibilmente delle condizioni di salute di Cospito, è inaudita. Attendiamo a questo punto un chiarimento direttamente dal ministro Nordio, sia rispetto a questa assurda comunicazione, che alle nostre interrogazioni su cui attendiamo ancora risposta. Capisco che forse al ministero preferiscono che di Cospito non si parli per evitare imbarazzi, ma si mettano l'anima in pace, continueremo a parlarne". Lo afferma in una nota il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra al Senato, Peppe De Cristofaro.(Com)