Italia-Albania: terzo tavolo tecnico-operativo tra i capi della polizia (2)

Sul contrasto al terrorismo è stato evidenziato come la cooperazione abbia un ruolo centrale per la sicurezza dell'Europa, data la posizione geografica dell'Albania che ne fa una delle porte di ingresso da e per i Balcani. In questa prospettiva il Gruppo Skandermberge, che coinvolge anche il Kosovo, ha un'importanza fondamentale, sia in materia di foreign fighters che d'indagini operative che sono agevolate da un dialogo puntuale e qualificato tra le forze di polizia dei due Paesi. E' stato sottolineato che il contrasto all'immigrazione clandestina non presenta criticità nella collaborazione tra Italia e Albania. Nella lotta al narcotraffico si registrano i risultati più significativi, dove gli scambi informativi nell'ambito di operazioni di polizia e il lavoro delle squadre investigative comuni si sono concentrati nel 2022 soprattutto sul traffico della cocaina. La campagna di sorvoli per il contrasto alla coltivazione della cannabis, con la sorveglianza aerea da parte delle forze di polizia italiane, ha fatto registrare per la prima volta nel 2022 una controtendenza con una diminuzione delle piantagioni individuate, eradicate e distrutte, dovuta al ricorso, da parte delle organizzazioni criminali locali, a coltivazioni indoor a fronte della maggiore efficacia del sorvolo degli elicotteri della Guardia di Finanza.