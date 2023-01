Ue: Varhelyi, abbiamo bisogno di “più Italia e più Trieste” per i Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è bisogno di “più Trieste, più Italia” in tutti i Balcani. Lo ha detto il commissario europeo all’Allargamento, Oliver Varhelyi, intervenendo alla conferenza nazionale in corso a Trieste “L’Italia e i Balcani occidentali: crescita e integrazione”. “L’Italia è un partner fondamentale, è uno dei Paesi fondatori dell’Ue, un grande Stato dell’Ue”, ha detto Varhelyi. “Crediamo, siamo convinti che insieme possiamo fare molto di più di quanto fatto finora”, ha infine osservato Varhelyi in riferimento al processo di adesione europea dei Paesi della regione. (Res)