Vaticano: Papa Francesco vola nel Congo e nel Sudan del Sud con Ita Airways

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre, per il suo prossimo Viaggio Apostolico, partirà il 31 gennaio alle ore 7:55 da Roma Fiumicino verso l’Aeroporto internazionale di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, viaggiando con Ita Airways ad impatto ambientale zero CO2. Ita Airways per la prima volta ha scelto l’Airbus A350, Ammiraglia della Compagnia con nuova livrea azzurra per accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio. Si tratta di un aeromobile dotato di tecnologie innovative, più leggero, più silenzioso e più efficiente dei velivoli della generazione precedente, leader nel lungo raggio, grazie al quale i voli Ita Airways beneficiano di una riduzione del 25% dei consumi e delle emissioni di CO2 rispetto ai modelli di vecchia generazione. Come di consueto il volo partirà dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con atterraggio previsto per le 15:00 ora locale. (segue) (Com)