Vaticano: Papa Francesco vola nel Congo e nel Sudan del Sud con Ita Airways (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il Viaggio Apostolico, Sua Santità dopo la tappa nel Congo, raggiungerà anche la città di Juba, nel Sudan del Sud, con partenza il 3 febbraio alle ore 10:40 dall’Aeroporto internazionale di Kinshasa e arrivo previsto alle ore 15:00 all’Aeroporto Internazionale di Juba. Il ritorno del Santo Padre a Roma Fiumicino è previsto per il 5 febbraio alle 17:15. Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l'aeroporto di Fiumicino saranno presenti il Presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi, l’Amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, Fabio Maria Lazzerini e il Chief Commercial Officer di Ita Airways e Ceo Volare, Emiliana Limosani. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Massimiliano Marselli con 18.000 ore di volo di esperienza; l’equipaggio complessivo sarà di 14 persone, 3 piloti e 11 assistenti di volo, a cui si unisce il team Ita Airways dedicato ai voli speciali. Come di consueto, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno con Papa Francesco i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Per Ita Airways è un onore e motivo di grande orgoglio accompagnare il Santo Padre per il suo Viaggio Apostolico all’insegna della sostenibilità, che lo stesso Pontefice richiama costantemente nel suo Magistero. Per questo viaggio Ita Airways ha predisposto un piano che contempla l’efficientamento delle procedure operative, l’utilizzo di Saf (Sustainable Airline Fuel) per un quantitativo pari al 0,5 per cento del rifornimento necessario ai voli e la compensazione integrale delle emissioni non eliminabili attraverso la partecipazione ad un progetto di riduzione di CO2 certificato Gold Standard. (Com)