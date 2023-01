Francia-Kenya: Macron riceve oggi Ruto per un pranzo di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà oggi all'Eliseo l'omologo del Kenya, William Ruto, per un pranzo di lavoro. L'incontro sarò il primo fra i due capi di Stato, riferisce la presidenza francese in un comunicato, sottolineando che questo arriva "dopo diversi colloqui telefonici", oltre che la prima visita in Francia organizzata da Ruto. Secondo Parigi i due presidente discuteranno del rafforzamento del rapporto bilaterale, in particolare sul piano economico, sulla base dello slancio dato dalla visita del presidente Macron in Kenya nel marzo 2019. I due capi di Stato discuteranno anche della situazione nella regione dei Grandi Laghi e della mediazione intrapresa da Kenya nel quadro del processo di Nairobi. (Frp)