Spagna: proteste all'Università Complutense di Madrid contro onorificenza a presidente Ayuso

- Circa duecento studenti dell'Università Complutense di Madrid hanno iniziato la loro protesta contro il riconoscimento alle presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dell'onorificenza di "alunna illustre". I manifestanti, al grido di "Ayuso non è illustre", "Non un euro in più alla sanità privata" e "Fuori i fascisti dalll'Univerità", hanno espresso il loro disappunto contro il riconoscimento attribuito all'esponente del Partito popolare (Pp) spagnolo, cercando di avvicinarsi il più possibile alla Facoltà di Scienze dell'Informazione. La protesta si è svolta di fronte a un forte dispositivo di polizia che ha stabilito diversi anelli per impedire l'accesso dei manifestanti al sito. Gli studenti hanno intonato anche diversi slogan contro il rettore, Joaquin Goyache, al quale si sono rivolti dicendo: "Ayuso uccide gli anziani e il rettorato applaude". (Spm)