Libano: presidente Parlamento, inaccettabile tenere sedute aperte per elezione capo Stato

- È inaccettabile tenere delle sessioni parlamentari aperte volte all’elezione del nuovo presidente della Repubblica del Libano. Lo ha dichiarato il presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, in un’intervista al quotidiano “Al Joumhouria”. “La Costituzione è chiara su questo aspetto e se il parlamento diventa un collegio elettorale non può più esercitare il suo ruolo legislativo. Quindi in tal caso si ha non solo un blocco del parlamento, ma un blocco del Paese”, ha spiegato Berri. (segue) (Lib)