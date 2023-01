Libano: presidente Parlamento, inaccettabile tenere sedute aperte per elezione capo Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, “in caso di vacanza della presidenza per morte, dimissioni o per qualsiasi altra causa, il parlamento si riunisce immediatamente per eleggere un nuovo presidente. Se al momento della vacanza il parlamento viene sciolto, i collegi elettorali sono convocati senza indugio e, appena terminate le elezioni, il parlamento si riunisce di diritto”. L'articolo successivo precisa che "la camera riunita per eleggere il presidente della Repubblica costituisce collegio elettorale e non assemblea deliberativa. Essa deve unicamente procedere, senza indugio o dibattito, all'elezione del capo dello Stato". (segue) (Lib)