Libano: presidente Parlamento, inaccettabile tenere sedute aperte per elezione capo Stato (3)

- La sessione elettorale aperta è reclamata dai deputati in protesta che stanno presidiando l’emiciclo dallo scorso 19 gennaio. Dopo 11 sedute infruttuose per eleggere un presidente della Repubblica, i due deputati della protesta del 17 ottobre 2019, Melhem Khalaf e Najat Saliba, hanno avviato il sit-in a tempo indeterminato all'interno del Parlamento per esercitare pressione e porre fine allo stallo presidenziale. Successivamente si sono uniti altri deputati della protesta e dell'opposizione. Ad oggi, il presidente del parlamento non ha ancora fissato la data per la prossima sessione parlamentare. (Lib)