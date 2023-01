Ucraina: Cremlino, forniture carri armati non miglioreranno relazioni tra Russia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le possibili forniture di carri armati all'Ucraina non contribuiranno al miglioramento delle relazioni tra Russia e Germania. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, secondo cui le relazioni tra i due Paesi "sono già a un punto abbastanza basso". "Non c'è un dialogo sostanziale con la Germania e con altri Paesi dell'Unione europea e della Nato. Queste forniture non promettono nulla di buono per il futuro delle relazioni bilaterali. Certamente avranno un impatto significativo su queste relazioni", ha osservato Peskov. (Rum)