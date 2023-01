Trasporti: Meleo (M5s), Metro A ferma ennesimo disservizio a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di nuovo un guasto alla Metro A, ferma nella tratta tra Termini e Ottaviano. L'ennesimo disservizio ai cittadini e la dimostrazione di come la gestione attuale sia ormai incapace di portare a termine le più semplici attività di manutenzione ordinaria. Così in una nota Linda Meleo, capogruppo in Assemblea capitolina del M5s. "Un danno non solo alla qualità della vita e del lavoro dei romani, ma anche all'immagine internazionale della nostra Capitale. L'amministrazione si assuma la responsabilità di questo nuovo episodio di disagio", conclude.(Com)