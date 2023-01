Energia: Lollobrigida, i prezzi in aumento gravano in particolare sui produttori agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il sostegno al reddito delle famiglie meno abbienti, "cercheremo di valorizzarlo al massimo" perché "c'è una fase critica derivante dall'aumento dei prezzi per scelte strategiche sbagliate nel passato". Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine di un evento di Confagricoltura per la premiazione della settima edizione del bando "Coltiviamo agricoltura sociale". "Prezzi in aumento - ha aggiunto - che gravano in particolare sui produttori agricoli, che trovano ovviamente nell'energia e nei fertilizzanti un aumento spropositato dei costi" i quali vanno poi a riflettersi "sul prezzo finale alle persone".(Rin)