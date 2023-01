Csm: Ermini, magistratura non è potere malato e politicizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La magistratura non è un potere malato. Non è un potere politicizzato”. Lo ha rimarcato il vicepresidente uscente del Consiglio superiore della Magistratura, David Ermini. I magistrati - ha aggiunto in occasione della cerimonia di commiato dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura uscente e di presentazione dei nuovi componenti - rendono giustizia ai cittadini “lavorando spesso in strutture non adeguate e con carenza di risorse umane. A questa magistratura i cittadini devono guardare con riconoscenza”, ha concluso. (Rin)