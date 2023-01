Csm: Mattarella, si chiude consiliatura segnata da gravi episodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del Consiglio superiore della magistratura “è stata una consiliatura complessa, segnata da gravi episodi che l’hanno colpita. Ciò nonostante, grazie al contributo dei suoi componenti, il Consiglio superiore ha cercato di superare le profonde tensioni prodotte da quelle vicende, per assicurare il corretto funzionamento degli uffici giudiziari”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di commiato dei componenti del Consiglio superiore della magistratura uscente e di presentazione dei nuovi componenti. Particolarmente proficua, ha ricordato il capo dello Stato, si è rivelata l’azione del Consiglio “durante l’emergenza pandemica, nel corso della quale ha sostenuto i dirigenti nella definizione di soluzioni organizzative in grado di garantire lo svolgimento dell’attività giudiziaria”. Efficace è stata, altresì, la diffusione delle buone prassi al fine di “rendere più incisiva l’azione giudiziaria su tutto il territorio nazionale, con l’intento di dare impulso ai modelli organizzativi efficienti e, dunque, idonei a eliminare i divari nella risposta di giustizia”, ha concluso. (Rin)