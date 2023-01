Sociale: Lollobrigida, aiuti a famiglie segnale di attenzione, in futuro interventi ancora più forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la platea di famiglie meno abbienti che riceveranno gli aiuti previsti dal governo, "stiamo facendo una valutazione con l'Associazione nazionale dei comuni e con l'Inps per arrivare ad inquadrare una platea a cui dare per un sostegno decente". Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine di un evento di Confagricoltura per la premiazione della settima edizione del bando "Coltiviamo agricoltura sociale". "Non sarà certamente risolutivo. Lo diciamo con chiarezza. Ma vuole essere un segnale di attenzione e un aiuto per garantire almeno una percezione della volontà di redistribuire quello che è possibile, sperando in futuro di rendere ancora più forti gli interventi".(Rin)