Balcani: Fedriga, perimetro strategico per stabilità sistema produttivo occidentale

- I Balcani occidentali possono rappresentare un perimetro strategico per garantire stabilità al nostro sistema economico e produttivo. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla conferenza nazionale in corso a Trieste “L’Italia e i Balcani occidentali: crescita e integrazione”. “Mi auguro che l’Europa possa favorire, come fanno i nostri amici statunitensi, scelte di investimento internazionale che possano garantire stabilità al nostro sistema produttivo, attraverso una politica che scelga investimenti di filiere produttive strategiche per il sistema economico e produttivo occidentale”, ha detto Fedriga. “L’Europa deve trovare la forza di indirizzare gli investimenti e i Balcani occidentali possono rappresentare il perimetro strategico per attività di reshoring nei Paesi che possiamo tenere stretti alle nostre economie”. (Res)