Milleproroghe: Castellone (M5s), nostri emendamenti per rilanciare superbonus

- Il 9 febbraio "ci sarà il voto della commissione Industria, Ricerca ed Energia (Itre) dell'Europarlamento sulla proposta di direttiva Ue per la riqualificazione energetica degli edifici. Lo scopo è evidentemente quello di prepararci ad affrontare i cambiamenti climatici, ma anche di ridurre i consumi e dunque risparmiare sulle bollette diminuendo la nostra dipendenza dai combustibili fossili e dal gas. Noi come Paese abbiamo già uno strumento che risponde alla direttiva dell’Ue e agli obiettivi dell’agenda 2030: si chiama superbonus. Il problema è che lo ha inventato il Movimento cinque stelle e quindi, nonostante tutti i dati abbiano dimostrato che produce grande crescita economica e grande potenziale di creazione di nuovi posti di lavoro, il Governo ha preferito ridimensionarlo fortemente". Lo scrive in un post su Facebook Mariolina Castellone, del Movimento cinque stelle, vicepresidente del Senato. "Per questo abbiamo presentato a palazzo Madama una serie di emendamenti al decreto legge Milleproroghe finalizzati a ridare slancio al superbonus - continua la parlamentare -. Per consentire la fruizione del superbonus sulle case unifamiliari, ancora con il 110 per cento, intendiamo prorogare al 30 giugno 2023 il termine per la conclusione dei lavori e al 31 dicembre 2022 lo stato avanzamento lavori al 30 per cento. Allo stesso modo, per consentire ancora la fruizione del superbonus nella misura del 110 per cento sui condomìni, puntiamo a prorogare al 29 dicembre 2022, ovvero alla data di entrata in vigore del dl Milleproroghe, il termine di adozione della delibera assembleare di esecuzione dei lavori e al 31 marzo 2023 il termine di comunicazione della Cila. Questo governo potrà dimostrare di tenere davvero ai cittadini italiani consentendo quell’efficientamento energetico dei loro immobili che non è più procrastinabile e facendo in modo che essi dispongano di strumenti che li sollevino in buona parte da quei costi. Sarebbe anche un modo - conclude Castellone - per far ripartire l’economia e sostenere le nostre imprese". (Rin)