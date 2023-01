Carburanti: Cattaneo (FI), si riavvi dialogo con gestori ma trasparenza non faccia paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esporre il prezzo medio della benzina "non penso possa essere visto come un danno: la trasparenza non deve mai fare paura. Anzi, questa previsione consentirà di premiare chi si attesta leggermente al di sotto della media. Allo stesso tempo, va detto chiaramente che non ci sono state speculazioni da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti, se non in singoli casi isolati". Lo ha affermato a "Radio anch'io", su Rai Radio1, il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, che ha proseguito: "Abbiamo provato a scongiurare questo sciopero fino all'ultimo. Si farà, come è legittimo che sia. Ora dobbiamo riattivare il dialogo con i gestori e, allo stesso tempo, spiegare agli utenti che anche il prezzo più alto della benzina, oggi, è sensibilmente inferiore a quelli che si registravano, in media, quando è stato inserito il taglio delle accise. La situazione è radicalmente diversa e, proprio per questo, rivendichiamo la scelta di aver spostato le risorse della manovra sul caro bollette. Certamente manteniamo la guardia alta per capire se i prezzi dovessero risalire ma oggi non ci sono elementi per pensare che questo accadrà". (Rin)