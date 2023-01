Femminicidio: Patriarca (FI), dati inquietanti, agire su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza maschile contro le donne "rappresenta, purtroppo, un fenomeno sociale diffuso, con radici culturali profonde. Si tratta di un tema che negli ultimi anni ha assunto una portata sempre più centrale nel dibattito politico e sociale, alimentato quotidianamente da notizie di cronaca nera che vedono donne assassinate dai propri compagni o comunque vittime di violenza domestica". Lo ha detto Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia, intervenendo ieri in Aula, a Montecitorio, nel corso della discussione generale sul provvedimento che istituisce la commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. "Un fenomeno gravissimo - ha proseguito la parlamentare - e per questo è fondamentale agire contemporaneamente sui diversi piani della prevenzione (coinvolgimento delle scuole, formazione degli operatori, sensibilizzazione ad opera dei mass media), della protezione e dell'assistenza delle donne che siano già state vittime o che siano anche solo potenzialmente tali, nonché dei minori coinvolti, e della efficace ed effettiva sanzione penale dei colpevoli. I dati dell'Istat, riportati dallo stesso Ministero della Salute, sono dati inquietanti, che non possono essere ignorati e che testimoniano l'esistenza di un fenomeno pervasivo e di gravità assoluta, per affrontare il quale - ha concluso Patriarca - è necessario il massimo sforzo possibile, in termini di soggetti coinvolti, strategie adottate, energie e risorse profuse". (Rin)