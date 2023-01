Russia: Cremlino, non escludiamo rischio attentato contro fondatore gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Cremlino non esclude un rischio di attentato alla vita del fondatore della compagnia di mercenari russa Wagner, Evgenij Prigozhin. Lo ha affermato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, rispondendo nel corso di una conferenza stampa a una domanda in merito. "E' più una questione per i servizi speciali ma, per quanto riguarda gli attentati, il coinvolgimento del regime di Kiev in tali tentativi è ovvio, quindi il pericolo per i nostri cittadini c'è", ha detto Peskov. (Rum)