Serbia: ambasciatore tedesco, Trattato Eliseo ispirazione per relazioni con albanesi e croati

- Il Trattato dell'Eliseo firmato da Francia e Germania può essere un'ispirazione per la Serbia nelle sue relazioni con Albania e Croazia. Lo ha dichiarato l'ambasciatore tedesco a Belgrado, Anke Konrad, ripresa dall'emittente "Rtv". "Se si guarda al Trattato dell'Eliseo di sessant'anni fa, è stato un grande successo costruito sulla volontà del presidente francese Charles de Gaulle e del cancelliere tedesco Konrad Adenauer, i quali hanno deciso di aprire una nuova pagina nelle relazioni tra i due Paesi. Hanno avuto la saggezza politica e il coraggio di firmare l'accordo e hanno avuto il sostegno della gente di entrambi i Paesi per farlo", ha detto Konrad. Alla domanda se il Trattato potrebbe essere un modello nelle relazioni tra serbi e albanesi, così come tra serbi e croati, la diplomatica tedesca ha sottolineato che pensa possa essere "un'ispirazione per la Serbia per impedire che un conflitto duri in eterno. Credo che la riconciliazione sia possibile, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti e siamo diventati partner e amici", ha affermato Konrad. (Seb)