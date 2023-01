Ue: Cozzolino contesta le accuse su Qatargate e rinuncia a immunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'europarlamentare Andrea Cozzolino, ha contestato le ipotesi investigative, alquanto generiche a suo carico e ha rinunciato all'immunità parlamentare. Lo ha detto Dezio Ferraro, l'avvocato dell'eurodeputato Andrea Cozzolino, uscendo dall'udienza che si è tenuta in Commissione giuridica (Juri) del Parlamento europeo. "L'onorevole ha dichiarato formalmente di non aver mai ricevuto, direttamente o indirettamente, né denaro contante, né altre forme di sostentamento e di esser totalmente all'oscuro delle attività realizzate dal signor Giorgi e il signor Panzeri", ha detto. Cozzolino, ha proseguito il legale, "ha spiegato e dimostrato come la propria attività parlamentare, qui a Bruxelles, relativamente alle vicende del Qatar e del Marocco, è totalmente incompatibile con l'ipotesi di una sua partecipazione ad una rete d'influenza in favore di questi Stati", ha aggiunto. "Ad ogni buon conto, al fine di consentire l'accertamento della verità dei fatti, e di sollevare i membri del Parlamento dalla pressione dei media, ha formalmente annunciato di rinunciare all'immunità parlamentare concessagli dalla legge", ha concluso l'avvocato. (Beb)