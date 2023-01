Csm: Ermini, vissuto giorni drammatici, rischiato di essere travolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consiliatura del Consiglio superiore della magistratura che oggi giunge al suo termine “ha vissuto giorni drammatici, rischiando di essere travolta da pratiche e accordi di potere scandalosi”. A dirlo è stato il presidente uscente del Consiglio superiore della Magistratura, David Ermini, al Quirinale in occasione della cerimonia di commiato dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura uscente e di presentazione dei nuovi componenti. “Sull’organo consiliare - ha aggiunto - si è abbattuta l’onda lunga di degenerazioni e miserie etiche, in realtà risalenti nel tempo, che ha ingenerato una pesante crisi di fiducia nella magistratura alla quale abbiamo posto rimedio ma che in parte ancora stiamo pagando”.(Rin)