Csm: Ermini a Mattarella, istituzione ha retto grazie a lei

- Nonostante le difficoltà nell’ultima consiliatura, il Csm “ha retto, ha dimostrato di avere fondamenta solide, ha riacquistato gradualmente quella serenità che ha permesso di svolgere fino alla fine i propri compiti, primo tra tutti la tutela dell’autonomia e indipendenza della magistratura”. Lo ha voluto sottolineare il presidente uscente del Consiglio superiore della Magistratura, David Ermini, in occasione della cerimonia al Quirinale di commiato dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura uscente e di presentazione dei nuovi componenti. Ma se il risultato è stato possibile “lo dobbiamo principalmente a lei, signor presidente, a cui vanno i miei sentimenti di profonda stima e gratitudine per la saggezza con cui ci ha guidati, per la fiducia che ha riposto in noi, per il sostegno che mai è mancato”, ha aggiunto rivolgendosi al capo dello Stato, Sergio Mattarella. (Rin)