Romania: celebrazioni per il 164mo anniversario dell'Unione dei principati romeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania festeggia oggi il 164mo anniversario dell'Unione dei principati romeni: Moldova e Valacchia, un evento per cui in tutto il Paese sono state organizzate cerimonie. "Le radici europee della Romania possono essere trovate nell'Unione dei Principati romeni, un atto visionario raggiunto attraverso l'unità di volontà attorno a valori e obiettivi comuni", ha detto il primo ministro Nicolae Ciuca. "L'unione della Moldova con la Valacchia sotto lo stesso sovrano, Alexandru Ioan Cuza, è un autentico esempio dell'unità di volontà dei rumeni, che ha aperto la strada all'emancipazione e alla modernizzazione dello Stato. Seguirono anni di importanti riforme in tutti i campi e investimenti che rafforzarono il riavvicinamento culturale, politico ed economico dei due principati romeni. Le radici della Romania europea si trovano nell'Unione dei principati romeni, un atto visionario realizzato attraverso l'unità di volontà attorno a valori e obiettivi comuni. Ho sempre ammirato l'unità degli artigiani dell'Unione ei principati romeni dal 1859 e gli sforzi che sono proseguiti fino alla realizzazione della Grande Unione del 1918, il sogno secolare di tutti i romeni", si legge nel messaggio del primo ministro. (Rob)