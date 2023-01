Kuwait: il governo presenta ufficialmente le dimissioni a circa cento giorni dal giuramento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della sospensione dei prestiti, che secondo stime ufficiose riguarda circa 500.000 kuwaitiani, è una crisi che si rinnova ogni anno tra parlamento e governo, spiega "Al Arabi al jadid", ed è stata sollevata anche nel 2019 e nel 2022, senza trovare una soluzione. Negli ultimi due decenni, in realtà, sono state diverse le crisi tra il parlamento e il governo in Kuwait che hanno portato l’emiro a sciogliere il parlamento più di dieci volte. Tali crisi, poi, hanno ostacolato i tentativi di riforma ritenuti esseri cruciali, riguardanti anche il settore energetico, incluso lo sviluppo del vasto giacimento di Burgan, la cui capacità continua a diminuire, e la legge di bilancio. Il parlamento del Kuwait, formato da 50 membri, risulta essere l’unico di questo tipo nel Golfo, visto il suo potere di approvare e bloccare leggi, interrogare i ministri e presentare voti di sfiducia contro alti funzionari, sebbene l’autorità finale spetti sempre all’emiro. L’ex premier Sheikh Sabah al Khalid al Sabah si era dimesso ad aprile, proprio a seguito di una mozione di non cooperazione da parte dell’assemblea parlamentare. (Res)