- La Russia era amica della Grecia fino a quando Atene non si è sottomessa alle richieste statunitensi. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in dichiarazioni riprese dall’ambasciata russa ad Atene. “Abbiamo notato la trasformazione della sua leadership. È stata costretta o ha accettato di sottomettersi alle richieste americane. Abbiamo tratto le nostre conclusioni su coloro che hanno sostenuto l'aggressione contro la Russia", ha detto Lavrov. “La velocità con cui sono passati non solo dalla parte di coloro che hanno firmato le sanzioni e al gruppo che guida le azioni anti-russe è stata strana. Riflette la linea imposta di opposizione aggressiva e non l'interesse dei greci", ha ribadito Lavrov. (Rum)