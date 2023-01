© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'Appello di Parigi ha confermato il non luogo a procedere nei confronti del ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin, accusato di violenze sessuali da una donna. È quanto si legge in un comunicato della procura di Parigi. Darmanin è accusato di stupro da Sophie Patterson-Spatz, una donna che lo ha denunciato nel 2017 per dei fatti risalenti al 2009. (Frp)