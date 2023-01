Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nella notte molto nuvoloso, dal mattino nuvolosità irregolare, con ampie schiarite in giornata a partire dai settori alpini. In serata locali annuvolamenti per nubi basse su Pianura e nelle valli. Precipitazioni deboli sparse fino a metà mattino, poi tendenza all'esaurimento salvo deboli residue. Neve oltre 1100 metri. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a 2°C, massime intorno a 9°C. (Rem)