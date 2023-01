Ucraina: Stoltenberg, armi necessarie perché Paese rimanga sovrano e libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fornire armi “adeguate” all'Ucraina è necessario affinché il Paese aggredito dalla Russia rimanga “sovrano e libero”. È quanto affermato dal segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, durante un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Die Welt”. Per l'ex premier norvegese, quella mossa contro l'ex repubblica sovietica è “una guerra di aggressione in cui la Russia ha invaso un Paese indipendente”. Stoltenberg ha aggiunto: “Naturalmente, la maggior parte dei conflitti finisce al tavolo dei negoziati. Tuttavia, quello che sappiamo è che ciò che l'Ucraina può ottenere in tali trattative dipende dalla sua posizione sul campo di battaglia”. Secondo il segretario generale della Nato, se si vuole che il Paese aggredito dalla Russia rimango “sovrano e libero”, è “assolutamente importante” continuare a inviare aiuti militari. Come sottolineato da Stoltenberg, “può sembrare una contraddizione, ma dobbiamo chiarire la situazione sul campo di battaglia e poi possiamo raggiungere una soluzione”. Per tale motivo, ha infine dichiarato il segretario generale della Nato, “dobbiamo fornire armi adeguate all'Ucraina”. (Geb)