Regno Unito: Ofgem indaga su società energetiche che impongono pagamenti anticipati

20 luglio 2021

- L'autorità di regolamentazione dell'energia del Regno Unito Ofgem sta indagando sui fornitori di energia che impongono forzatamente i clienti al pagamento anticipato. Lo riferisce il quotidiano "Financial Times". Il numero di cittadini britannici le cui bollette elettriche che sono state trasferite a tariffe con pagamento anticipato è aumentato notevolmente dall'inizio della crisi energetica, mentre il Paese è alle prese con l'aumento vertiginoso del costo della vita. Jonathan Brearley, amministratore delegato di Ofgem, ha dichiarato che l'autorità di regolamentazione non ha i poteri legali per vietare completamente le installazioni forzate di contatori a pagamento anticipato, ma esaminerà i "pesi e contrappesi" delle società e agirà contro coloro che "non si prendono la dovuta attenzione". (Rel)