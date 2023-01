Germania: ministro Difesa Pistorius, sosteniamo Ucraina affinché vinca contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sostiene l'Ucraina affinché vinca nella guerra contro la Russia, non perché perda e a tal fine “sta facendo più di praticamente qualsiasi altro partner” della Nato, “ a parte gli Stati Uniti”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. Pistorius ha poi difeso il cancelliere Olaf Scholz dalle accuse di esitazione sulla fornitura dei carri armati Leopard all'ex repubblica sovietica. “Assumere il comando non significa correre alla cieca”, ha sottolineato l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Per Pistorius, capacità di guida significa anche responsabilità e coordinamento con gli alleati. Se la decisione sulla consegna dei Leopard all'Ucraina richiede “un giorno o due, allora è proprio così”, ha quindi osservato il ministro della Difesa tedesco. Secondo Pistorius, non è vero che la Germania sta dividendo la Nato sulla questione dei Leopard per il Paese aggredito dalla Russia: nell'Alleanza atlantica, “non vi è alcuna frattura”. Inoltre, “non è vero che tutti i partner in Europa siano d'accordo” sulla consegna dei carri armati di produzione tedesca all'Ucraina. Pertanto, come evidenziato da Pistorius, “tutti farebbero bene a non parlare arbitrariamente di questa presunta divisione all'interno della Nato”. Il ministro della Difesa tedesco ha, infine, ribadito che la Germania non assumerà iniziative autonome sulla fornitura dei Leopard all'ex repubblica sovietica, aggiungendo che anche i suoi alleati non dovrebbero muoversi in tale direzione. (Geb)