Decreto Ucraina: Perego, cambio idea M5s lede compattezza istituzioni

- Il governo di "un grande Paese del G7 si assume la responsabilità di scelte difficili, così come ha fatto il governo precedente dall'inizio del conflitto in Ucraina". Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, intervenendo alla Camera dei deputati nell'ambito della conversione in legge del decreto legge numero 185/2022. "Non si capisce invece quali ragioni spingano il Movimento cinque stelle a cambiare idea in quattro mesi, indicando come motivazione una 'situazione di stallo' sul terreno che non corrisponde alla realtà. E' altrettanto preoccupante - ha continuato Perego - sostenere che il nostro contributo non faccia la differenza: intercettare i missili che colpiscono le infrastrutture, le case in Ucraina, significa salvare vite innocenti. Voltarsi dall'altra parte in nome della pace è una contraddizione che lede la compattezza delle istituzioni e dell'opinione pubblica sul ruolo internazionale dell'Italia". (Rin)