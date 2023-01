Perù-Colombia: Lima invia nota di protesta contro "ingerenze" presidente Petro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Perù ha inviato una nota all’ambasciata della Colombia per protestare contro l’ingerenza del presidente Gustavo Petro nella politica interna del Paese, teatro di accese proteste antigovernative. “Il ministero degli Affari esteri ha consegnato all'ambasciata colombiana una nota di protesta per il nuovo atto di ingerenza del presidente Gustavo Petro in questioni di politica interna, una condotta non conforme alle norme del diritto internazionale”, fa sapere il ministero degli Esteri peruviano in una serie di tweet. “La nota fa riferimento alle dichiarazioni del presidente Petro sui fatti accaduti nel campus dell'Università di San Marcos e indica che i suoi atti di ingerenza sono incoerenti con la condotta che ogni capo di stato deve osservare nel rispetto del diritto internazionale”. (segue) (Brb)