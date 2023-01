Perù-Colombia: Lima invia nota di protesta contro "ingerenze" presidente Petro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, lo stesso primo ministro del Perù, Alberto Otarola, aveva risposto al presidente della Colombia, Gustavo Petro, che ha chiesto una riunione urgente del Consiglio permanente dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) per discutere la situazione nel Paese andino, teatro da oltre un mese di accese proteste antigovernative. In particolare, Petro ha puntato il dito contro l’irruzione delle Forze di Polizia peruviane nell’Università Nazionale Maggiore di San Marco (Unmsm), a Lima. “Il signor Petro pensi agli affari suoi. Il Consiglio permanente dell'Osa potrebbe anche esaminare i massacri avvenuti durante il suo governo. Governate per i vostri, fornite assistenza alle vittime, migliorate le vostre università”, ha scritto il primo ministro peruviano in un tweet. (segue) (Brb)