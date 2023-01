Perù-Colombia: Lima invia nota di protesta contro "ingerenze" presidente Petro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone da varie regioni del Perù sono confluite nella capitale a partire dal 19 gennaio per la cosiddetta “Toma de Lima” (presa di Lima). I manifestanti chiedono la scarcerazione di Castillo, arrestato il 7 dicembre 2022 con l'accusa di "ribellione", le dimissioni dell'attuale presidente, Dina Boluarte, e un ritorno alle urne per eleggere nuovo presidente e parlamento. In alcuni punti della capitale si sono registrati scontri con la Polizia, che ha fatto largo uso di lacrimogeni. Oltre 11mila agenti sono stati dispiegati nella capitale in previsione dell'arrivo dei manifestanti. Proteste e scontri con gli agenti si registrano anche in altre zone del Paese, soprattutto nel sud. (segue) (Brb)