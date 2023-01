Agroalimentare: Salvini, ci opporremo con ogni mezzo a follia vendita farina di grilli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci opporremo, con ogni mezzo e in ogni sede, a questa follia che arricchirebbe qualche multinazionale e impoverirebbe la nostra agricoltura e la nostra cultura". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito al via libera alla vendita nell'Unione europea della farina di grilli. (Rin)