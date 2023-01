Uzbekistan-Pakistan: incontro ministri Esteri, focus su sviluppo partenariato e Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, in visita a Tashkent, ha incontrato ieri l’omologo dell’Uzbekistan, Bakhtiyor Saidov. I due, riferisce un comunicato del ministero degli Esteri uzbeko, hanno parlato dell’ulteriore sviluppo del partneriato strategico bilaterale e dell’attuazione degli accordi esistenti. L’attenzione è stata posta soprattutto sulla cooperazione nel settore dei trasporti e delle comunicazioni e sulla diplomazia economica. Inoltre, i ministri hanno discusso di questioni regionali e in particolare della situazione in Afghanistan. Oggi Bhutto Zardari partecipa alla 26ma riunione del consiglio dei ministri dell’Organizzazione di cooperazione economica (Eco). L’incontro è in corso e ha come tema “L’anno del rafforzamento della connettività”. Il Pakistan e l’Uzbekistan fanno parte dell’Eco insieme ad Afghanistan, Azerbaigian, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turchia e Turkmenistan. L’Organizzazione promuove la cooperazione regionale in particolare nelle comunicazioni, nel commercio, nella cultura e nella connettività.(Res)