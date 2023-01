Cina: consumo elettricità aumentato del 3,6 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di elettricità in Cina è aumentato del 3,6 per cento annuo nel 2022, attestandosi a circa 8.640 miliardi di chilowattora. Lo indicano i dati pubblicati dall’Amministrazione nazionale dell’energia, secondo cui il consumo dei residenti è aumentato del 13,8 per cento anno su anno nel periodo di riferimento. Il fabbisogno energetico del settore primario è aumentato del 10,4 per cento anno su anno, seguito dal secondario e dal terziario con rispettive quote dell’1,2 e del 4,4 per cento. (Cip)