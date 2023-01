Russia: Rospotrebnadzor, casi di Covid-19 aumentano del 22 per cento in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di incidenza di Covid-19 in Russia si sono aumentati del 22 per cento in una settimana. Lo ha riferito il Servizio federale per la Sorveglianza sulla tutela dei diritti dei consumatori e il benessere umano (Rospotrebnadzor). Nel corso di una conferenza stampa, l'ufficio stampa di Rosportebnadzor ha precisato che si sono registrati 38 mila casi in una settimana. Nello stesso tempo, l'incidenza di influenza nel Paese è diminuita del 4,1 per cento nello stesso periodo preso in esame, attestandosi a 856 mila di contagi. (Rum)