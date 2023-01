Cina: produzione di carbone grezzo aumentata del 2,4 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di carbone grezzo in Cina è aumentata del 2,4 per cento annuo lo scorso dicembre, attestandosi a 400 milioni di tonnellate. Lo indicano i dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), secondo cui il tasso di crescita è stato inferiore di 0,7 punti percentuali rispetto al mese di novembre. La produzione di carbone grezzo nel 2022 è aumentata complessivamente del 9 per cento, arrivando a 4,5 miliardi di tonnellate. Nello stesso periodo, le importazioni sono diminuite del 9,2 per cento annuo, attestandosi a 290 milioni di tonnellate. (Cip)