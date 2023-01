Ucraina: deputata Rudik (Holos) apre a istituzione ufficio di rappresentanza a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del partito politico liberale Holos ucraino, Kira Rudik, ha espresso l'intenzione di visitare Taiwan nel 2023 e di discutere l’apertura di reciproche sedi di rappresentanza informali. Lo riporta l’agenzia di stampa “Cna”, ricordando che l’Ucraina detiene relazioni diplomatiche ufficiali con la Cina, che a sua volta rivendica Taiwan come parte del territorio nazionale. Stando alla leader dell’opposizione ucraina, Kiev ha sempre mantenuto un approccio neutrale rispetto alle tensioni nello Stretto per “non infastidire Pechino”, che non tollera ingerenze nei suoi affari interni. Un approccio che si è dimostrato “poco pratico”, dal momento che la Cina non sembra avere garantito significativi aiuti all’Ucraina durante l’invasione russa. Secondo Rudik, la leadership comunista cinese non solo ha fatto mancare il suo sostegno a Kiev, ma ha fatto pervenire al suo ufficio tramite l’ambasciata una nota con cui intimava di non accettare donazioni da Taiwan. (Kiu)