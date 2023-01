Ucraina: "Bloomberg", aziende di Stato cinesi avrebbero sostenuto indirettamente la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha esercitato pressione sulla Cina tramite i canali di comunicazione diretta tra i due Paesi, contestando presunte forme di sostegno indiretto da parte delle aziende di Stato cinesi allo sforzo bellico della Russia in Ucraina. Lo scrive "Bloomberg", che cita fonti governative statunitensi anonime. Secondo le indiscrezioni, Washington ha tentato di verificare se le autorità cinesi siano o meno a conoscenza di tali misure di sostegno indiretto. Secondo le fonti anonime, da alcune aziende di Stato cinesi sarebbero giunti aiuti alla Russia sotto forma di assistenza economica e militare non letale, che non violerebbero espressamente le sanzioni sinora imposte a Mosca dagli Usa e dai loro alleati. Le autorità statunitensi sarebbero comunque preoccupate, e avrebbero sollevato la questione con la controparte cinese, mettendo in guardia "dalle implicazioni di fornire materiali a supporto del conflitto". (Was)