Thailandia: produzione automobili in crescita a dicembre, ma vendite in calo

- La Thailandia ha registrato a dicembre un aumento della produzione nazionale di automobili pari al 2,75 per cento su base annua a 158.606 unità, che segue l'incremento del 15 per cento registrato il mese precedente. Lo ha reso noto la Federazione delle industrie thailandesi (Fti). Nel 2022 la produzione automobilistica thailandese è aumentata complessivamente dell'11,73 per cento, a 1,88 milioni di autovetture. Il mese scorso le esportazioni sono aumentate del 10,71 per cento su base annua a 111.605 veicoli. Sono invece calate le vendite sul mercato nazionale, con una contrazione del 9,02 per cento su base annua a 82.799 unità cui hanno contribuito le alluvioni in diverse parti del Paese. (Fim)