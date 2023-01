Filippine-Cina: Marcos propone colloqui ministeriali su dispute territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha annunciato di aver proposto alla Cina l'organizzazione di colloqui tra i rispettivi ministri degli Esteri per la soluzione rapida di eventuali conflitti o incidenti nel Mar Cinese Meridionale, teatro di dispute territoriali tra i due Paesi. Il presidente ha dichiarato nel corso di una intervista televisiva di aver formulato la proposta all'inizio di questo mese, in occasione della sua visita ufficiale a Pechino, e ha aggiunto che i due Paesi stanno ancora studiando i dettagli della proposta. Cina e Filippine, assieme a Vietnam, Malesia, Brunei e Taiwan, sono protagonisti da decenni di rivendicazioni incrociate sul Mar Cinese Meridionale e le sue risorse. Nel 2017 i Paesi hanno inaugurato un Meccanismo di consultazione bilaterale per prevenire incidenti, che però non hanno scongiurato incidenti e tensioni, come quelli recentemente verificatosi tra pescherecci filippini e vascelli della Guardia costiera cinese nell'atollo delle Spratly. (segue) (Fim)