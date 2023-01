Usa-Kazakhstan: vicesegretaria di Stato Sherman incontra rappresentante speciale Kazhykan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato a Washington il rappresentante presidenziale speciale per la cooperazione internazionale del Kazakhstan, Erzhan Kazhykan. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, secondo cui Sherman ha evidenziato l'impegno di Washington a favore dell'indipendenza e dell'integrità territoriale del Kazakhstan. La vicesegretaria ha anche espresso apprezzamento per il sostegno umanitario del popolo kazako all'Ucraina, e ha sollecitato il Paese a diversificare le sue relazioni economiche e di sicurezza. (Was)